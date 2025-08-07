На очах у дитини. Жінка напала на таксиста і розтрощила йому машину (відео)

На місці навіть були поліцейські

Жінка з дитиною напала на таксиста в Одесі. Причиною того стало те, що водій відмовився від поїздки разом з маленькою дитиною.

Відео поширили в телеграм-каналах. На кадрах чути, як чоловік відмовився від поїздки, що не сподобалось пасажирці і вона його почала ображати нецензурними словами.

Все це відбувалось на очах дитини. Після чого жінка вийшла з машини та почала її трощити руками та ногами.

Обережно! На відео присутня нецензурна лайка.

Пасажирка, якій відмовили у послузі значно подряпала автівку, розбила дзеркало і била бампер.

У мережі пишуть, що вона нібито перебувала у стані алкогольного спʼяніння. Дитина сильно перелякалась від того, що відбувалось навколо, але це не зупинило пасажирку і вона продовжила розбірки з таксистом.

На місце приїхала поліція. На відео помітно, як патрульні намагаються посадити жінку в авто.

Варто також зазначити, що їздити у таксі з дитиною без дитячого автокрісла заборонено згідно з Правилами дорожнього руху України.

Діти віком до 12 років або зростом менше 145 см повинні перевозитися виключно в спеціальних дитячих автокріслах або з використанням адаптерів ременів безпеки. Ймовірніше у чоловіка не було в машині автокрісла, тому він і відмовив жінці.

