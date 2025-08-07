На глазах у ребенка. Женщина напала на таксиста и разбила ему машину

На месте даже были полицейские

Женщина с ребенком напала на таксиста в Одессе. Причиной тому стало то, что водитель отказался от поездки вместе с маленьким ребенком.

Видео было распространено в телеграм-каналах. На кадрах слышно, как мужчина отказался от поездки, что не понравилось пассажирке, и она его стала оскорблять нецензурными словами.

Все это происходило на глазах ребенка. После чего женщина вышла из машины и принялась ее крушить руками и ногами.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная брань.

Пассажирка, которой отказали в услуге значительно поцарапала машину, разбила зеркало и била бампер.

В сети пишут, что она якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок сильно испугался от того, что происходило вокруг, но это не остановило пассажирку и он продолжил разборку с таксистом.

На место приехала полиция. На видео заметно, как патрульные пытаются усадить женщину в авто.

Следует также отметить, что ездить в такси с ребенком без детского автокресла запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

Дети младше 12 лет или ростом менее 145 см должны перевозиться исключительно в специальных детских автокреслах или с использованием адаптеров ремней безопасности. Скорее всего, у мужчины не было в машине автокресла, поэтому он и отказал женщине.

