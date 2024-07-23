У Києві п’яна мати побила сина-підлітка та вигнала його вночі з дому (фото)

Жінка постане перед судом

У ніч проти вівторка, 23 липня, у Подільському районі Києва співробітники муніципальної охорони надали першу допомогу підлітку, якого побила та вигнала на вулицю п’яна мати. У хлопця були збиті коліна і виглядав він розгубленим.

На місце події викликали правоохоронців, які склали на жінку адмінпротокол за скоєння домашнього насильства. Деталі інциденту розповіли у пресслужбі Муніципальної охорони.

Близько 01:30 на проспекті Василя Порика співробітники Муніципальної охорони помітили на проїжджій частині підлітка, який був без супроводу дорослих. Муніципали перервали автопатрулювання та зупинилися біля хлопця.

Як виявилося, 14-річного підлітка побила матір та вигнала його з дому. Хлопець розповів, що він мешкає неподалік і вже викликав поліцію. Саме патрульних він і чекав на вулиці.

Поліцейські склали на горе-матір адмінпротокол

Хлопця побила матір

Співробітники Муніципальної охорони помітили у підлітка збиті коліна та запропонували викликати швидку, проте він відмовився. Тоді першу допомогу надали йому на місці та продезінфікували рани.

Правоохоронці попросили муніципалів зачекати на їх прибуття та залишитися поряд з хлопцем до з’ясування всіх обставин. Далі копи разом із муніципалами вирушили на адресу проживання хлопця, де й виявили горе-мати 1980 року народження, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Підлітку обробили рани

Жінка заперечувала свою провину та намагалася переконати оточуючих у тому, що вона не завдавала травм своїй дитині. Незважаючи на це, поліція склала на жінку адмінпротокол за статтею 173-2 КУпАП "Вчинення домашнього насильства".

Їй загрожує судовий розгляд та штраф.

Інцидент стався на проспекті Порика

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку місцеві жителі помітили групу підлітків, які затіяли небезпечні ігри на величезній висоті.