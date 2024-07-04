Не захотіла стояти у черзі: на блокпості на Закарпатті жінка побилась з прикордонниками (відео)

Жінку довелося заспокоювати силою

На блокпості в Закарпатській області стався конфлікт між жінкою та співробітниками ДПСУ. Все через те, що вона не схотіла стояти в черзі.

Кадрами з місця події поділився журналіст Віталій Глагола у своєму telegram-каналі. За його словами, жінка поверталася із родичами з відпочинку, але вирішила не ставати в чергу разом з усіма, а об’їхати її.

Це вона спробувала аргументувати тим, що її дитині стало погано. Зрештою прикордонники зупинили машину і все ж таки змусили стати в чергу, але замість того, вона спробувала просто проїхати у своїх справах, що й призвело до конфлікту.

Прикордонники її зупинили і витягли з машини, після чого жінка влаштувала скандал і чинила опір.

Як повідомлялося раніше, в Одесі стався скандал в одній із ветеринарних клінік, де один із клієнтів обдурив лікаря, який втратив ноги, захищаючи Україну.

Пізніше призвідника змусили вибачитися перед колишнім військовослужбовцем, проте той повідомив, що все одно напише заяву до поліції. Мало того, в мережі встановили, що грубіяном виявився один із місцевих підприємців.