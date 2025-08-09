Смерчі в Україні набирають сили: небезпечний момент потрапив на відео

Смерч спробував "вкрасти" стіл в Одесі

Спека та суха погода призвели до того, що на Одещині вирують масштабні пожежі в екосистемах. Проблем додає ще й сильний вітер, який почав формувати невеликі смерчі.

Кадрами погодних капризів поділився telegram-канал "Ху**ва Одеса". На одному з роликів помітно, що сильні пориви вітру були зафіксовані у дворі одного з домогосподарств.

При цьому вітер був настільки сильним, що не просто зірвав скатертини з меблів, а й спробував забрати один зі столів у подорож. Втім, епічні пригоди столика завершилися не розпочавшись, оскільки паркан не дозволив йому втекти.

Згідно з підписом до відео, інцидент стався у районі Жевахова гора, що у північній частині Одеси (Пересипський район).

В інших місцях на тлі масштабних пожеж у полях помітили димові смерчі.

За даними ДСНС, лише минулої доби на Одещині було зафіксовано 80 пожеж. 75 разів пожежникам довелося виїжджати на виклики, щоб загасити спалах сухої рослинності на загальній площі 64 га.

