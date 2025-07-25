"Моя автівка горіла найдовше": вайб одеситки після атаки на місто вразив мережу

Росія вдарила по Одесі дронами

Одеситка розповіла, як горіла її автівка після російської атаки на Одесу 24 липня. Слова дівчини вже завірусились в мережі і здивували користувачів.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зауважимо, що 24 липня Росія вдарила по Одесі, внаслідок атаки руйнування отримав ринок "Привоз", будинки навколо тощо.

"Моя машина палала найдовше, я залила повний бак. Гарно палала, яскраво, як я і люблю жити" — каже одеситка, у якої згоріло авто під час прильоту.

Саме ці слова здивували користувачів, які зауважили, що такого позитиву давно не бачили. Дехто навіть питав, які заспокійливі приймає жінка. Були і ті, хто казали, що головне, що одеситка ціла, а машина — не так і важливо. Українці оцінили не тільки позитив дівчини, а загалом її легкість. Однак не слід забувати, що посмішка одеситки цілком може бути реакцією на стрес, а не позитивом.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали і в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 22 липня Одеса також опинилася під атакою. Було пошкоджено житлову інфраструктуру, згоріла адміністративна будівля та припарковані на вулиці автомобілі.