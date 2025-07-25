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"Моя автівка горіла найдовше": вайб одеситки після атаки на місто вразив мережу

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Одеситка розповіла як після атаки горіла її машина Новина оновлена 25 липня 2025, 17:19
Одеситка розповіла як після атаки горіла її машина. Фото Колаж "Телеграфу"

Росія вдарила по Одесі дронами

Одеситка розповіла, як горіла її автівка після російської атаки на Одесу 24 липня. Слова дівчини вже завірусились в мережі і здивували користувачів.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зауважимо, що 24 липня Росія вдарила по Одесі, внаслідок атаки руйнування отримав ринок "Привоз", будинки навколо тощо.

"Моя машина палала найдовше, я залила повний бак. Гарно палала, яскраво, як я і люблю жити" — каже одеситка, у якої згоріло авто під час прильоту.

Саме ці слова здивували користувачів, які зауважили, що такого позитиву давно не бачили. Дехто навіть питав, які заспокійливі приймає жінка. Були і ті, хто казали, що головне, що одеситка ціла, а машина — не так і важливо. Українці оцінили не тільки позитив дівчини, а загалом її легкість. Однак не слід забувати, що посмішка одеситки цілком може бути реакцією на стрес, а не позитивом.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали і в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 22 липня Одеса також опинилася під атакою. Було пошкоджено житлову інфраструктуру, згоріла адміністративна будівля та припарковані на вулиці автомобілі.

Теги:
#Одеса #Авто #Горить #Атака