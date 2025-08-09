Вогонь наближається до будинків. На Одещині спалахнула пожежа (відео)

Горить чимала територія

В Одеській області спалахнула масштабна пожежа. Загорілися поля біля приватних будинків, вогонь дуже швидко поширюється.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що є загроза перекидування вогню на приватні будинки.

На відео видно, як горить чимала територія поля і йде сильний дим. Причини займання не відомі, однак ймовірніше це сталось через підпалювання сухостою або порушення правил пожежної безпеки. Відомо, що вогонь охопив поле біля Фонтанки.

Зауважимо, за даними ДСНС, тільки минулої доби в Одеській області було зафіксовано 80 пожеж. З них 75 виїздів на загоряння сухої рослинності на загальній площі 64 Га.

Як зазначили рятувальники, 8 серпня вдень в селі Новосільці, Роздільнянського району, по вулиці Центральна, горіла суха трава на території приватного домоволодіння. Ця пожежа закінчилась трагедією, адже на території було виявлено тіло господаря,1968 року народження. Причина пожежі — необережне поводження з вогнем господарем під час розведення багаття.

Також 7 липня вдень в селі Лиманка, Одеського району, горіла суха трава, стерня, підстилка лісопосадки та закинутого саду. Обійшлось без постраждалих. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі виникла сильна пожежа. Місто весь день було затягнуто димом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у передмісті Запоріжжя спалахнула масштабна пожежа. Вогонь підбирався до будинків.