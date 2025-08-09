Смерчи в Украине набирают силу: опасный момент попал на видео

Смерч попытался "украсть" стол в Одессе

Жара и сухая погода привели к тому, что в Одесской области бушуют масштабные пожары в экосистемах. Проблем добавляет еще и сильный ветер, который местами начал формировать небольшие смерчи.

Кадрами погодных капризов поделился telegram-канал "Ху**ая Одесса". На одном из роликов заметно, что сильные порывы ветра были зафиксированы прямо во дворе одного из домохозяйств.

При этом ветер был настолько сильным, что не просто сорвал скатерти с мебели, но и попытался забрать один из столов в путешествие. Впрочем, эпические приключения столика завершились не начавшись, поскольку забор не позволил ему сбежать.

Согласно подписи к видео, инцидент произошел в районе Жевахова гора, что в северной части Одессы (Пересыпский район).

В других местах, на фоне масштабных пожаров в полях, заметили дымовые смерчи.

По данным ГСЧС, только за прошедшие сутки в Одесской области было зафиксировано 80 пожаров. 75 раз пожарным пришлось выезжать на вызовы, чтобы потушить возгорание сухой растительности на общей площади 64 га.

