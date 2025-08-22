Гулял среди отдыхающих как свой: на пляжах Одессы заметили необычного гостя

Он вел себя спокойно и не боялся людей

Баклан прилетел на пляж в Одессе и стал подлинной сенсацией среди отдыхающих. Птица непринужденно приземлилась на берегу, где распустила свои крылья и начала демонстрировать себя перед удивленными туристами.

Об этом сообщили в местных пабликах Одессы. Там показали видео.

Отдыхающие с большим любопытством наблюдали за необычным гостем. Многие поспешили сделать фото и видео с редким посетителем пляжа. Птица вела себя спокойно и не боялась людей, что позволило туристам рассмотреть его с близкого расстояния.

Что известно о бакланах

Бакланы – это большие водоплавающие птицы из семейства баклановых, распространенные по всему миру. Эти птицы достигают длины до 100 см и обладают размахом крыльев до 160 см. Бакланы прекрасно плавают и ныряют, охотясь на рыбу под водой.

Характерной особенностью бакланов является их привычка распускать крылья для высушивания после охоты, поскольку их перья не полностью водонепроницаемы. Эти птицы живут колониями на скалистых берегах, островах или деревьях у водоемов.

В Украине бакланы встречаются преимущественно на побережье Черного и Азовского морей, а также больших реках и озерах. Птицы ведут как оседлый, так и кочевой образ жизни в зависимости от сезона и наличия корма.

