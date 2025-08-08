В Дніпрі посеред дня річкою пливла двоповерхівка (відео)

Переправа будівель водою — рідкісне явище

У місті Дніпро серед білого дня річкою плив двоповерховий будинок. Рідкісні кадри переправлення двоповерхівки по річці Дніпро зняли на міській набережній.

Відео надав кореспондент "Телеграфа". Кадри дуже незвичні — не щодня помітиш двоповерхову будівлю, що спокійно пропливає повз по Дніпру. Що це за будівля, куди її переправляли, та чому в такий "екзотичний" спосіб, невідомо.

Раніше подібний випадок був у Києві. У столиці у жовтні минулого року вдень по Дніпру плив триповерховий будинок, а довкола нього були кораблі. Що це за будівля та яку роль виконували кораблі, що його супроводжували, залишилося загадкою. Проте українці дали багато смішних коментарів до незвичайної події.

Переправа будівель річками — це рідкісне, але цілком можливе інженерне рішення. Воно застосовується у виняткових випадках: якщо немає зручного автомобільного маршруту для великогабаритного вантажу, річка стає найдешевшим і найефективнішим шляхом. До того ж, перевезення водою — плавне і без ривків, що вбереже споруду від пошкоджень під час транспортування.

