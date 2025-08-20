Спіймав справжній "скарб". Рибалка показав рідкісну рибу з Червоної книги (відео)

Вона водиться зазвичай у Дністрі та Дунаю

В Україні рибалка піймав рідку червонокнижну рибу. Йдеться про марену звичайну, яку ще називають вусач.

Відповідне відео з'явилось у Fecebook. Водночас, де саме була піймана риба невідомо.

На відео рибалка показує середнього розміру рибу з червоними плавниками та невеликими вусами. Він піймав її на вудочку і показав, як обережно зняв гачок та відпустив рибу.

Враховуючи зовнішній вигляд риби можна дійти висновку, що рибалка піймав марену звичайну (лат. Barbus barbus). Це риба родини коропових, яка занесена до списку МСОП, Європейського червоного списку та Червоної книги України. Серед коропових риб вона вважається однією з найсильніших та найхитріших.

Марена звичайна

Довжина тіла марени до 85 см, маса 4-6 кг у виняткових випадках до 12 кг. Для неї характерний високий спинний плавець. Забарвлення тіла рівне сріблясте, рідко з дрібними бурими цятками. Відмінна риса — дві пари вус по кутах рота та голови, які служать для пошуку їжі на дні річки. А також спинний та хвостовий плавці мають червонуватий відтінок, а іноді рожеві з сіруватими вершинами.

Живе марена до 15 років. В Україні її можна зустріти в басейні Дунаю (пониззя, басейну Тиси, Пруту і Сірету), Дністра та Вісли.

