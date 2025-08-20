Рідкісне явище серед птахів помітили на Івано-Франківщині (фото)

"Телеграф" розповів, що відомо про птаха

Білий лелека (Ciconia ciconia) сидів у гнізді на околицях Івано-Франківська. Це рідкісне явище у такий період року, адже більшість його родичів уже почали міграцію до теплих країв.

Про це повідомили у спільноті Фейсбук "Птахи України". Там показали відповідне фото.

Рідкісне явище на даний момент зустріти лелеку білого (Ciconia ciconia) в гнізді. Околиця Івано-Франківська. 18.08.2025 року, йдеться у повідомленні

Білий лелека у гнізді

Варто зазначити, що зазвичай з середини серпня і до кінця вересня лелек рідко можна побачити в гніздах. Це пов'язано з особливостями їхнього життєвого циклу: молоді пташенята підростають та покидають свої гнізда та починають відлітати на зимівлю до теплих країв.

Саме тому побачити білого лелеку в гнізді наприкінці літа — значно рідкісніше явище, ніж наприкінці весни чи на початку літа, коли птахи активно висиджують яйця та годують пташенят.

У народі існує давнє повір'я, що лелеки відлітають саме 19 серпня — на свято Преображення Господнього (яблуневий спас за старим стилем). Хоча це лише народна прикмета, спостереження показують, що масова міграція дійсно розпочинається приблизно з кінця серпня до вересня.

Білий лелека — що відомо про птаха

Білий лелека (Ciconia ciconia) — це один з найбільш відомих і символічних птахів Європи. Ось основна інформація про цього вражаючого птаха:

Зовнішній вигляд: Білий лелека — великий птах заввишки 100-125 см з розмахом крил до 200 см. Оперення переважно біле, за винятком чорних маховых перів на крилах. Дзьоб і ноги яскраво-червоні або помаранчеві. Самці зазвичай трохи більші за самок.

Місця проживання: Лелеки віддають перевагу відкритим сільськогосподарським угіддям, луках, болотах і заплавах річок. Вони часто гніздяться на дахах будинків, церковних дзвіницях, опорах електромереж або великих деревах.

Лелека

Харчування: Раціон включає жаб, ящірок, змій, риб, комах, дрібних ссавців і птахів. Полюють переважно на мілководді або вологих луках, ходячи повільно і висматрюючи здобич.

Розмноження: Гніздовий період триває з квітня по липень. Будують великі гнізда з гілок, які використовують багато років поспіль, щороку добудовуючи їх. Самка відкладає 3-5 яєць, інкубаційний період триває близько 35 днів.

Міграція: Білі лелеки — перелітні птахи. Європейська популяція зимує в тропічній Африці, здійснюючи вражаючі подорожі довжиною до 10 000 км. Вони мігрують великими зграями, використовуючи термічні потоки повітря.

