В Одесі на пляжі помітили дивне скупчення морських хижаків (відео)

Масова загибель морських жителів повʼязана з декількох причин

На узбережжі Одеси виявлено масове скупчення мертвих медуз. Корнероти буквально вкрили берегову лінію.

Про незвичайне явище повідомили у місцевих каналах, де користувач діляться відео з пляжу. На кадрах, які поширюються в соцмережах, видно, як весь берег усипаний тілами медуз різних розмірів.

За інформацією телеграм-каналу "Думська Одеса", ймовірною причиною масової загибелі медуз став потужний шторм, який пронісся узбережжям напередодні.

"Одеські пляжі вкриті корнеротами. Швидше за все, їх викинуло на берег під час вчорашнього шторму", — йдеться у повідомленні.

Чому так стається

Медузи гинуть під час штормів з кількох причин. По-перше, сильні хвилі та течії викидають їх на берег, де вони не можуть вижити без води. По-друге, турбулентність води під час шторму може пошкодити їхні делікатні тіла. Крім того, зміна солоності води через змішування з дощовою водою та підняття донних відкладень створює несприятливі умови для виживання цих морських організмів.

Такі явища не є рідкісними для Чорноморського узбережжя, особливо після сильних штормів.

