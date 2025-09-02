"Ядерний гриб" з’явився над Дніпром та злякав городян: чому виникає це природне явище (фото)

Зазвичай таке природне явище віщує грозу

У вівторок, 2 вересня, над Дніпром помітили хмару дивної форми – вона нагадує "гриб", що виникає після ядерного вибуху. Інтернет-користувачі не на жарт стурбувалися, деякі навіть писали, що "Бог уже лютує".

Відповідні кадри опублікували місцеві Telegram-канали. У коментарях люди обговорювали причини цього явища. Деякі мешканці Дніпра писали, що це якісь викиди. Інші вважали, що це небезпечний знак згори.

Хоча частина городян жартувала, що це прилетіли інопланетяни чи курить Ігор Коломойський.

Хмара, що нагадує "ядерний гриб" над Дніпром

Хмара-ковадло над Дніпром

Рідкісне природне явище над Дніпром

Насправді таке природне явище називається Cumulonimbus incus або хмара-ковадло. Воно не викликається шкідливими викидами й тим більше не є божественним попередженням про майбутній апокаліпсис. Швидше це провісник більш пересічного явища — звичайної грози.

Хмара, що нагадує формою "ядерний гриб", є різновидом купчасто-дощової. Вона виростає настільки високо, що досягає верхніх меж атмосфери, а потім її верхівка розпливається вшир, утворюючи характерне плоске утворення, схоже на ковадло.

Подібний ефект вказує на присутність потужних висхідних потоків, які піднімають насичене вологою повітря у верхні шари тропосфери. Коли хмара сягає тропопаузи — області, де припиняється падіння температури з висотою, — її зростання вгору зупиняється, і розвиток йде вже у горизонтальному напрямі.

Таке явище виникає при інтенсивних грозових процесах: вершина хмари, дійшовши до межі атмосфери, не може піднятися вище і змушена розширюватись на всі боки. Саме тому її верхня частина набуває плоскої, розлогої форми "ковадла", яка чітко виділяється на тлі неба.

