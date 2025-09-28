Останнє "бабине літо" та грози. Синоптик розповів, яких сюрпризів чекати від погоди у жовтні

Початок жовтня в Україні буде теплим, після чого погода зіпсується через надходження скандинавського повітря, прогнозує Кібальчич

Кінець вересня приніс в Україну помітне похолодання, але в жовтні погода ще потішить українців одним "бабиним літом", перш ніж літні процеси остаточно поступляться місцем осінньо-зимовим.

Що потрібно знати:

Середня температура жовтня в Україні буде на 1-3°С вищою за норму і становитиме +8⋯+14°С

Початок жовтня в Україні відповідатиме "бабиному літу" завдяки потужному антициклону

Опади будуть недостатніми в більшості регіонів, за винятком півдня та заходу, де очікуються інтенсивні дощі та грози

Як розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу", з настанням жовтня у більшості Європейських країн істотно починають змінюватися циркуляційні умови в атмосфері, перебудовуючись на холодний сезон. Оскільки тривалість світлового дня продовжує швидко скорочуватися, то літні процеси вже повністю поступаються місцем осінньо-зимовим. Найактивніше розвивається циклонічна діяльність як у північній частині Атлантичного океану, так і над акваторією Середземного та Чорного морів. У той же час, у внутрішніх районах Європи, особливо в її східній частині нерідко спостерігається встановлення малорухливих антициклонів блокуючого типу, які забезпечують на довгий час спокійну та суху погоду, з ранковими туманами, низькою хмарністю, а часом практично літніми температурними показниками (бабине літо). У другій половині жовтня найчастіше фіксуються перші випадки випадання снігу на рівнинній місцевості, а середньодобова температура невблаганно знижується.

У 2025 році жовтень почнеться з розвитку потужного антициклону в північно-східній частині Європи, а також зниженого тиску над Балканським півостровом і Адріатичним морем. Протиборство цих двох масштабних синоптичних утворень призведе до східного та південно-східного перенесення повітряних мас над Україною. Як наслідок цього, у перший тиждень місяця спостерігатиметься тепла та переважно суха погода на тлі досить поривчастого вітру.

У другій декаді місяця (10-20 жовтня) повітряні маси до нас надходитимуть найчастіше з півдня та південного заходу, тому середні показники температури збережуться на досить високому для цієї пори року рівні, незважаючи на збільшення щільності хмарного покриву. Можна сказати, що початок жовтня у більшості областей України, з погляду погодних умов, відповідатиме бабячому літу, особливо на Лівобережжі країни та у південно-західних областях.

Розвиток явно вираженого похолодання варто очікувати лише у другій половині місяця з приходом свіжішого скандинавського повітря та північно-західних вітрів.

Переходячи безпосередньо до температурних показників, спираючись на дані прогностичних моделей, варто очікувати, що середня температура жовтня в Україні загалом перевищуватиме норму на 1–3°С та становитиме +8…+14°С , з найтеплішою першою декадою місяця.

Атмосферний тиск у середньому за жовтень також виявиться на кілька одиниць вищим за норму, тому кількість опадів на більшій частині території України буде недостатньою. І лише у південних, західних та місцями центральних регіонах дощі виявляться більш інтенсивними та частими за рахунок впливу процесів із Середземномор’я. У південній половині країни та Криму часом спостерігатимуться сильні зливи у супроводі гроз та поривчастого вітру. Тому сумарна кількість опадів по регіонах коливатиметься в межах від 20 – 25 мм на північному сході до 70 – 90 мм у південно-західній частині країни. Також протягом місяця помітно збільшиться повторюваність туманів та хмарних днів, що є характерною особливістю середини осені.

Середня температура повітря в Європі у жовтні 2025 року

