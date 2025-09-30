Вулиці перетворились на ріки. В Одесі справжній апокаліпсис через зливу (фото, відео)

Вже зафіксовано перебої зі світлом

У вівторок, 30 вересня, Одесу та область накрила сильна негода. Через надмірні опади затопило чимало вулиць, що ускладнило рух.

Що треба знати:

Одесу та область підтопило через сильну зливу

Укладено рух в Одесі на кількох вулицях

Є зміни руху громадського транспорту в Одесі

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", Одесу підтоплює ще з ночі. Сильна злива триває вже кілька годин. Місцеві пабліки пишуть, що в деяких районах вже зникло світло.

Одесу затопило

На відео видно, що навіть передмістя Одеси, ЖМ "7 небо" сильно підтопило. Наразі рух транспорту на більшості доріг міста ускладнено, подекуди громадський транспорт змінив рух маршрутів.

Одесу затопило

Де ускладнення руху по Одесі:

Хімічна / Промислова — підтоплено, рух можливий, але обережно;

Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) — підтоплено, рух ускладнений;

Сімʼї Глодан (Ільфа і Петрова) — підтоплено, рух ускладнений;

Князя Ярослава Мудрого — підтоплено, рух ускладнений;

Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений;

Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений;

Марсельська — підтоплено, рух ускладнений.

Відключено світлофори за наступними адресами:

просп. Князя Володимира Великого — вул. 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу;

вул. Героїв Крут — вул. Іцхака Рабіна.

вул. Василя Стуса — Мельницька.

На всіх вулицях забезпечено проїзд, але водіїв закликають бути обережними. Окрім того, комунальники з самого ранку розпочали роботу з розчистки стоків води на дорогах. Однак на деяких ділянках, як видно на фото, машини фактично плавають.

Комунальники розчищають стоки

Комунальники розчищають стоки

Відомо, що з початку доби в області та Одесі випала майже рекордна кількість опадів:

Совіньйон — 39,1 мм

Чубаївка — 30,2 мм

Великий Фонтан — 25,2 мм

Поскот — 6,7 мм

Олександрівка — 28 мм

Через негоду змінено роботу електротранспорту:

тролейбус №10 — до вул. Рішельєвської;

тролейбус №8 — до вул. Хімічна;

трамвай №20 — не курсує (ходить маршрутка);

трамваї №7, 13, 27 – тимчасово не працюють.

Окрім того, у Чорноморську також сильно підтопило вулиці. На відео навіть показали, як авто уносить течією на трасі.

