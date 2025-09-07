Рус

Військовослужбовець розповів, як військкоми вимагають хабарі: у ТЦК йому вже відповіли

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Військовослужбовець із позивним "Крим" Новина оновлена 07 вересня 2025, 21:46
Військовослужбовець із позивним "Крим"

Військовослужбовець звинуватив ТЦК у корупції, що йому відповіли

У мережі з’явилася інформація про те, що співробітники ТЦК у Києві вимагали хабар у 8000 доларів від мобілізованого за те, щоб той потрапив у підрозділ свого друга. За "відпустити додому" у нього взагалі просили 30 тисяч.

Історією поділився командир розвідувального взводу 28 ОМБр із позивним "Крим" (підписаний у мережі як Ротан Кримський). У столичному ТЦК вже заявили, що це фейк.

"Крим" розповів, що його друга забрали біля його будинку, доставили спочатку до одного з місцевих військкоматів, де він за годину пройшов ВЛК. За словами військового, друг після цього зателефонував до нього та попросився до його підрозділу.

Ми швиденько зробили йому відношення — не вийшло. Я почав шукати інші варіанти... На виході мені назвали цифру у 8000$ — це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити. Не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому — 30к $ !! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій, що завтра його знову не піймають

Ротан Кримський

ТЦК у Києві звинуватили у корупції
Повідомлення "Криму"

На історію вже відреагували у Київському міському ТЦК, назвавши історію фейком.

Поширення таких "історій" — частина інформаційних атак, які мають на меті посіяти недовіру серед українців та дискредитувати процес мобілізації.

Київський ТЦК

ТЦК у Києві відповіло на звинувачення у корупції
Відповідь ТЦК

Там також засумнівалися, що військовослужбовець Ротан Кримський взагалі існує.

Варто зазначити, що "Крим" давав інтерв’ю "Українській правді" у вересні 2024 року. Видання зазначало, що чоловіка звуть Валід Ю., тобто підпис у мережі є його нікнеймом, а не справжнім ім’ям. Однак з цього відео можна зробити висновок, що він жива людина, а не безликий профіль із мережі.

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть змусити співробітників ТЦК носити бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток. Проте юристи кажуть, що права мобілізованих не захистить.

Теги:
#Скандал #Корупція #ТЦК