Військовослужбовець розповів, як військкоми вимагають хабарі: у ТЦК йому вже відповіли

Військовослужбовець звинуватив ТЦК у корупції, що йому відповіли

У мережі з’явилася інформація про те, що співробітники ТЦК у Києві вимагали хабар у 8000 доларів від мобілізованого за те, щоб той потрапив у підрозділ свого друга. За "відпустити додому" у нього взагалі просили 30 тисяч.

Історією поділився командир розвідувального взводу 28 ОМБр із позивним "Крим" (підписаний у мережі як Ротан Кримський). У столичному ТЦК вже заявили, що це фейк.

"Крим" розповів, що його друга забрали біля його будинку, доставили спочатку до одного з місцевих військкоматів, де він за годину пройшов ВЛК. За словами військового, друг після цього зателефонував до нього та попросився до його підрозділу.

Ми швиденько зробили йому відношення — не вийшло. Я почав шукати інші варіанти... На виході мені назвали цифру у 8000$ — це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити. Не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому — 30к $ !! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій, що завтра його знову не піймають Ротан Кримський

Повідомлення "Криму"

На історію вже відреагували у Київському міському ТЦК, назвавши історію фейком.

Поширення таких "історій" — частина інформаційних атак, які мають на меті посіяти недовіру серед українців та дискредитувати процес мобілізації. Київський ТЦК

Відповідь ТЦК

Там також засумнівалися, що військовослужбовець Ротан Кримський взагалі існує.

Варто зазначити, що "Крим" давав інтерв’ю "Українській правді" у вересні 2024 року. Видання зазначало, що чоловіка звуть Валід Ю., тобто підпис у мережі є його нікнеймом, а не справжнім ім’ям. Однак з цього відео можна зробити висновок, що він жива людина, а не безликий профіль із мережі.

