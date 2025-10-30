Депутаты против "бусификации", но Генштаб должен предложить решение: в Раде прокомментировали стычки с ТЦК в Одессе
В ВР считают, что военные сами должны унять страсти вокруг мобилизации
В Одессе на территории рынка "7-й километр", 30 октября, произошла жесткая стычка между местными и сотрудниками ТЦК, которые приехали проводить мобилизационные мероприятия. Разъяренная толпа перевернула бус ТЦК, повредив служебный автомобиль.
Что нужно знать:
- Утром в Одессе произошла потасовка некоторых горожан с сотрудниками ТЦК
- На видео, которые распространяют в соцсетях, можно увидеть, что гражданские опрокинули бус и разбили лобовое стекло ногами
- Унять страсти вокруг мобилизации должны сами военные
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В Одесском областном ТЦК и СП расценили нападение не просто как хулиганство, а "попытку силового препятствования мобилизационным мерам".
По словам нардепа от "Слуги народа", члена комитета ВР по нацбезопасности и обороне Егора Чернева, унять страсти вокруг мобилизации должны сами военные.
Мы [на комитете] как раз ждем предложений от Генерального штаба и Министерства обороны по этим вопросам. Мы совершенно точно всегда были против "бусификации", насильственных действий по отношению к мобилизованным и это точно нужно исправлять. И все же решение должно быть предложено
Напомним, что столкновения гражданских с ТЦК в Украине происходят уже не впервые. Так, в начале августа в Виннице большая толпа заблокировала местный стадион "Локомотив", на котором военные ТЦК якобы содержали мобилизованных. Протесты вылились в противостояние с полицией и попытку прорваться на стадион.