Сутички, затримання та гімн України: у Вінниці сталися "протести проти ТЦК" (відео)

На місце протесту терміново викликали поліцію, приїхало не менше 10 екіпажів

У Вінниці ввечері 1 серпня стався черговий скандал із ТЦК. Великий натовп заблокував місцевий стадіон "Локомотив", на якому місцевий територіальний центр комплектування нібито утримував мобілізованих. Протести вилилися у сутички з поліцією та спробу прорватися на стадіон.

Про це повідомили місцеві вінницькі ЗМІ та канали, інформацію підтверджує "Суспільне. Вінниця". Офіційних коментарів щодо ситуації поки що не було.

За даними місцевих видань, ще вранці 1 серпня на стадіон "Локомотив" співробітники ТЦК нібито привезли понад 100 чоловіків, яких мобілізували на вулицях. Проте ввечері перед стадіоном зібрався натовп — переважно жінки, підлітки, родичі мобілізованих та почав вимагати відпустити людей. На місце протесту терміново викликали поліцію, приїхало не менше 10 екіпажів.

Зазначається, що вже пізно ввечері протестувальники спробували прорватися до стадіону та виламали двері будівлі. У відповідь поліція застосувала перцеві балончики та почала затримувати людей, після чого пристрасті трохи вщухли. За даними "Суспільне. Вінниця", на місці були понад 50 правоохоронців, в тому числі поліція діалогу та співробітники Нацполіції Вінниці.

"Я тут, тому що мій брат воює за Україну три роки на контракті, і мені не хочеться, щоб кожна людина пережила те, що зараз переживає мій брат в окопах… Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли — поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", — розповіла "Суспільному" одна з місцевих жительок.

Журналісти та канали пишуть, що після сутичок поліцейські спробували змусити натовп розійтися, погрожуючи затриманнями на порушення комендантської години. У відповідь протестувальники заспівали гімн України, ігноруючи погрози, та почали знову вимагати відпустити зі стадіону людей. Тільки опісля першої години ночі люди почали потроху розходитися, але натовп все ще доволі великий. Поліція не залишає місце протестів, конфлікт між людьми та правоохоронцями то вщухає, то розпалюється з новою силою. Вимоги розійтися через комендантську годину більшість людей ігнорує.

Примітно, що ані Національна поліція, ані Вінницький ТЦК та СП досі не надали офіційних коментарів щодо ситуації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові чоловік, намагаючись утекти від представника територіального центру комплектування, потрапив під колеса автомобіля. Інцидент зафіксовано на боді-камеру співробітника.

30 липня в Миколаєві стався інцидент, у результаті якого загинув чоловік. Попередньо, під час перевірки документів він нібито втік від наряду правоохоронців і стрибнув із пішохідного мосту.