В одеському клубі спалахнув гучний скандал: втрутилася навіть ОВА (відео)

У клуб також були викликані співробітники поліції

В Одесі стався черговий мовний скандал через музику російською мовою у клубі Palladium. На одній із останніх вечірок діджей включив трек російською, після чого до закладу прибула поліція.

Що потрібно знати:

Через російську пісню у клубі Palladium розпочався скандал, який дійшов до військової адміністрації області

У ЗМІ зазначають, що у клубі грала пісня білоруських музикантів російською мовою

Олег Кіпер дав доручення відповідним департаментам розібратися у ситуації

Деталі скандалу

У соціальних мережах розповсюдили відео з вечірки в одеському клубі Palladium. На кадрах чути, що до закладу включили пісню російською мовою.

Як пише місцеве видання "Думська", грав трек білоруських музикантів, які співають російською. На той момент у клубі було близько 1000 осіб.

Звісно, така ситуація викликала резонанс та скандал у соцмережах.

Реакція Одеської ОВА

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер доручив розібратися у ситуації з використанням російськомовної музики в одеському клубі.

Одеса – місто, яке майже щодня страждає від російських атак. І в цей час у нічному клубі включаються пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять загиблих. Дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися у ситуації та дати правову оцінку діям закладу наголосив Кіпер.

Він додав, що організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, офіційно визнаному територією бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі в одній з аптек вибухнув мовний скандал, оскільки фармацевт відмовилася обслуговувати жінку українською мовою.