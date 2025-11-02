Рус

В одеському клубі спалахнув гучний скандал: втрутилася навіть ОВА (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У Palladium трапився неприємний інцидент
У Palladium трапився неприємний інцидент. Фото Колаж "Телеграфу"

У клуб також були викликані співробітники поліції

В Одесі стався черговий мовний скандал через музику російською мовою у клубі Palladium. На одній із останніх вечірок діджей включив трек російською, після чого до закладу прибула поліція.

Що потрібно знати:

  • Через російську пісню у клубі Palladium розпочався скандал, який дійшов до військової адміністрації області
  • У ЗМІ зазначають, що у клубі грала пісня білоруських музикантів російською мовою
  • Олег Кіпер дав доручення відповідним департаментам розібратися у ситуації

Деталі скандалу

У соціальних мережах розповсюдили відео з вечірки в одеському клубі Palladium. На кадрах чути, що до закладу включили пісню російською мовою.

Як пише місцеве видання "Думська", грав трек білоруських музикантів, які співають російською. На той момент у клубі було близько 1000 осіб.

Звісно, така ситуація викликала резонанс та скандал у соцмережах.

Реакція Одеської ОВА

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер доручив розібратися у ситуації з використанням російськомовної музики в одеському клубі.

Одеса – місто, яке майже щодня страждає від російських атак. І в цей час у нічному клубі включаються пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять загиблих. Дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися у ситуації та дати правову оцінку діям закладу

наголосив Кіпер.

Він додав, що організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, офіційно визнаному територією бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі в одній з аптек вибухнув мовний скандал, оскільки фармацевт відмовилася обслуговувати жінку українською мовою.

Теги:
#Одеса #Російська мова #Пісня #Клуб #Олег Кіпер #мовний скандал #Palladium