Відмовилась говорити українською та кинула у покупця ліки: що відомо про скандал з фармацевтом в аптеці Одеси (відео)

Думка користувачів у мережі розділилась

В Одесі в одній з аптек спалахнув мовний скандал. Адже фармацевт відмовилась обслуговувати жінку українською мовою.

Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи відео. На ньому видно, як жінка просить розмовляти з нею державною мовою.

У відповідь чує, що фармацевт не буде цього робити. Ба більше, погрожує взагалі відмовитись віддати замовлення. Однак все ж працівниця аптеки йде до таблеток, але коли бачить, що їх розмову записують починає агресувати. Фармацевт наполягає на тому, щоб її не знімали й кидає у бік покупця упаковку з ліками. При цьому ще кричить "А ну вийшла звідси!"

"Я не знаю твою українську, ти хто взагалі така, їдь туди, звідки приїхала, я народилася в Одесі, де говорять російською і будуть говорити…", — заявила відвідувачці продавчиня аптеки.

Зазначається, що цей скандал стався в Одесі в одній з аптек "Реал Фарм". Зокрема, №36 на вулиці Куликова. Додамо, що згідно з чинним законодавством України усе обслуговування людей має відбуватись виключно українською мовою.

У коментарях користувачі були обурені поведінкою фармацевта. Вони зазначали, що хоч і самі говорять російською, та не бачать проблеми в тому, що обслуговувати слід українською. Однак були й ті, хто став на бік фармацевта, заявивши, що покупець "вивела продавчиню".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одній зі шкіл Києва спалахнув мовний скандал. Адже власниця відділення школи з вивчення англійської для дітей та підлітків Helen Doron звернулася до дітей російською, а на зауваження матерів відповіла грубощами.