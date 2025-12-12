Після атаки на Одесу горить судно: що відомо (фото, відео)

Попередньо відомо про одного потерпілого

Вдень 12 грудня в Одесі пролунали вибухи. Ворог атакував місто балістикою та дронами. В результаті в порту спалахнуло судно.

Що потрібно знати

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги після обіду

Ракети вдарили по турецькому судну в день зустрічі Путіна та Ердогана

Витоку або забруднення повітря хімічними речовинами не виявлено

У соціальних мережах повідомляють, що після вибухів над містом здіймається стовп чорного диму. За інформацією місцевих ЗМІ, у місті горить цивільне судно-контейнеровоз після прильотів балістичних ракет "Іскандер".

До цього в моніторингових Telegram каналах з’являлася інформація про те, що під ударом може опинитися портова інфраструктура.

Додамо, що в пабліках пишуть, що удар припав по турецькому судну. Витоку або забруднення повітря хімічними речовинами не виявлено.

Примітно, що саме цього дня, 12 грудня, на полях міжнародного форуму "Світ і довіра: єдність цілей на користь сталого майбутнього" російський глава Володимир Путін зустрівся з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

УНІАН повідомляє, що попередньо внаслідок атаки постраждала одна людина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни хочуть покращити ефективність "шахедів". Українців ризикують бути уважнішими і попередити людей похилого віку про можливу загрозу.