"Найгірший сигнал": Арахамія розповів, як Захід відреагував на провал законопроєкту про мобілізацію

Союзники України здивовані через політичні суперечки навколо мобілізації

Західні партнери України негативно відреагували на те, що законопроєкт про мобілізацію не підтримали деякі нардепи в першому читанні. Це найпотужніший негативний сигнал від союзників за цей рік.

Про це заявив керівник фракції "Слуга народу" у ВРУ Давид Арахамія. За його словами, на Заході не розуміють, чому деякі фракції чи окремі депутати не голосували у першому читанні.

"Той факт, що хтось у Верховній Раді не підтримав у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Вони (партнери — ред.) не розуміють, як можна політику замішати у питання мобілізації. У першому читанні документ приймається за основу, а далі точаться дискусії. Як таке може бути, що деякі партії не голосували? Вони реально не розуміють. Вони з ними спілкувалися, у нас питали, але ми не можемо їм пояснити… Це був найбільш негативний сигнал, який ми отримували від партнерів", — сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, що 11 січня 2024 року Кабмін відкликав перший варіант законопроєкту про мобілізацію з Ради, оскільки депутати та представники Міноборони з ЗСУ внесли низку правок. Через це документ не вдалося ухвалити у першому читанні з першої спроби й він був направлений на доопрацювання.

Оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію все ж таки було зареєстровано у ВРУ 30 січня 2024 року, а перше читання відбулося 7 лютого. Рада схвалила його, "за" свої голоси віддали 243 народні депутати. Далі на документ чекає друге читання.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ВРУ добрила законопроєкт про демобілізацію строковиків, який раніше подав Володимир Зеленський. Варто зазначити, що про мобілізованих за контрактом не йдеться.