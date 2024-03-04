Шмигаль побив рекорд Азарова за прем’єрством: хто в історії України на 3-му місці

Він став прем’єр-міністром України у 2020 році

Український політик Денис Шмигаль став першим прем’єр-міністром в історії сучасної України, який провів на цій посаді чотири роки. Він побив рекорд глави Кабміну часів правління президента України Віктора Януковича Миколи Азарова, який пробув на цій посаді трохи менше 4 років (березень 2010 — січень 2014). Також понад три роки протримався на посаді прем’єра Володимир Гройсман, який очолював Кабмін за президентства Петра Порошенка з квітня 2016 року до серпня 2019-го.

"Телеграф" розповідає про кар’єру Шмигаля. Він став прем’єр-міністром України у 2020 році. На початку працював на кількох львівських підприємствах, стартувавши 1994 року з менеджера приватного підприємства "О’кей", потім два роки пропрацював бухгалтером в "Електронбанку".

1997 року Шмигаль перейшов працювати бухгалтером на Львівський автобусний завод, де пробув до 2006 року, дослужившись до посади директора з економіко-стратегічного розвитку.

У 2006 році перейшов в інвестбізнес. Там до 2008 року був директором з економіки інвесткомпанії "Комфорт-Інвест" Володимира Кадушкевича, а згодом ще рік гендиректором "Росан-Інвест" власника корпорації MEEST Ростислава Кисіля.

У 2009 році Шмигаль уперше перейшов на роботу до органів влади, ставши начальником головного управління економіки, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації.

Як зазначають ЗМІ, зі всіх українських прем’єрів Шмигаль, мабуть, найтихіший і політично непомітний.

Раніше "Телеграф" писав, що Шмигаля можуть звільнити з посади. Справа в тому, що навколо нього спалахнув скандал зі штрафом та реєстром корупціонерів. Якщо його визнають винним, то можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, або такої, що прирівнюється до цієї діяльності.