"Ми тут, але, на жаль..." Шмигаль відзвітував про ситуацію на кордоні з Польщею

Протести фермерів перетворюються на провокації

Протести польських фермерів на україно-польському кордоні тривають майже пів року, і ситуація тільки загострюється. У п'ятницю, 23 лютого, представники українського уряду на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибули на кордон.

Але польський уряд не явився, тому зустріч не відбулась. Про це повідомляє Шмигаль у своєму Telegram.

За його словами, місяць назад в Києві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України. Але зараз ситуація на кордоні не підтверджує цих слів. Адже наразі мирні протести аграріїв перетворюються на провокації.

"Ми розуміємо складності, з якими стикається польський Уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч", — зауважив Шмигаль.

Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися та знайти компроміс. Уряд обох держав мав зустрітися на кордоні, як рівні партнери та союзники.

"Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", — додав Шмигаль.

Зауважимо, що на зустріч прибули понад 10 урядовців, зокрема віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що в Польщі запропонували обмежити імпорт української продукції.