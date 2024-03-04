Шмыгаль побил рекорд Азарова по премьерству: кто в истории Украины на 3-м месте

Он стал премьер-министром Украины в 2020 году

Украинский политик Денис Шмыгаль стал первым премьер-министром в истории современной Украины, который провел на этом посту четыре года. Он побил рекорд главы Кабмина времен правления беглого президента Украины Виктора Януковича Николая Азарова, который пробыл на этой должности чуть меньше 4 лет (март 2010 — январь 2014). Также более трех лет продержался на посту премьера Владимир Гройсман, который возглавлял Кабмин при президентстве Петра Порошенко с апреля 2016 года по август 2019-го.

"Телеграф" рассказывает о карьере Шмыгаля. Он стал премьер-министром Украины в 2020 году. В начале работал на нескольких львовских предприятиях, стартовав в 1994 году с менеджера частного предприятия "О’кей", затем два года проработал бухгалтером в "Электронбанке".

В 1997 году Шмыгаль перешел работать бухгалтером на Львовский автобусный завод, где пробыл до 2006 года, дослужившись до должности директора по экономико-стратегическому развитию.

В 2006 перешел в инвестбизнес. Там до 2008 года был директором по экономике инвесткомпании "Комфорт-Инвест" Владимира Кадушкевича, а затем еще год гендиректором "Росан-Инвест" владельца корпорации MEEST Ростислава Кисиля.

В 2009 году Шмыгаль впервые перешел на работу в органы власти, став начальником главного управления экономики, инвестиций, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации.

Как отмечают СМИ, из всех украинских премьеров Шмыгаль, пожалуй, самый тихий и политически незаметный.

Ранее "Телеграф" писал, что что Шмыгаля могут уволить с должности. Дело в том, что вокруг него разгорелся скандал со штрафом и реестром коррупционеров. Если его признают виновным, то могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, или приравнивающейся к этой деятельности.