Диктатура може бути ефективною? Нардеп Демченко пояснив скандальну заяву

Політик закликав українців читати новини далі гучних заголовків

Днями народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко заявив, що в умовах повномасштабної війни з РФ диктатура — "можливо, той інструмент, який може допомогти перемогти ворога". Цілком очікувано, слова політика, сказані в ефірі "Новини Live", неабияк наполохали волелюбне українське суспільство.

"Телеграф" звернувся до нардепа, аби з’ясувати, чи дійсно він мав на увазі те, що було винесено на перші шпальти національних ЗМІ.

Перш за все, Сергій Демченко закликає українців приділяти увагу деталям подібних заяв, не обмежуючись читанням гучних заголовків.

– Так, дійсно, у питаннях війни диктатура як інструмент неодноразово демонструвала свою ефективність. Водночас історія знає безліч прикладів, коли один диктаторський режим перемагав інший.

У будь-якому разі, я вважаю, що диктатура в Україні звела б нанівець цілі та ідеї, за які ми боремося, за які воюємо проти агресора сьогодні. До того ж, як юрист я впевнений, що всі процеси в державі мають відбуватися відповідно до Конституції та законів. Їх верховенство – гарантія майбутнього України. Тому, навіть якщо ми припустимо її ефективність, нам вона абсолютно точно не підходить, – каже нардеп.

Також політик додав, що громадяни демократичних країн у війнах захищають насамперед свої права і свободи. Зважаючи на український менталітет і нашу історію, нардеп впевнений, що Україна і демократія – це невід'ємні речі і одна без одної існувати не може.

Тим часом, Росія дедалі більше поринає в диктатуру на всіх рівнях державного правління: військовому, політичному, соціальному. Днями росіяни в черговий раз "проковтнули" акт самопризначення Володимира Путіна президентом. "Намалювавши" диктатору рекордні 87,28% підтримки виборців, Кремль прирік громадян РФ ще на 6 років безправ’я і репресій. Якщо Путіну вдасться утриматися в кріслі до наступних "виборів", його загальний термін правління складе 30 років.