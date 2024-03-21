Диктатура может быть эффективна? Нардеп Демченко объяснил скандальное заявление

Политик призвал украинцев читать новости дальше громких заголовков

На днях народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко заявил, что в условиях полномасштабной войны с РФ диктатура — "возможно, тот инструмент, который может помочь победить врага". Вполне ожидаемо, слова политика, сказанные в эфире "Новости Live", сколыхнули свободолюбивое украинское общество.

"Телеграф" обратился к нардепу, чтобы выяснить, действительно ли он имел в виду то, что было вынесено на первые полосы национальных СМИ.

Прежде всего Сергей Демченко призывает украинцев уделять внимание деталям подобных заявлений, не ограничиваясь чтением громких заголовков.

– Да, действительно, в вопросах войны диктатура, как инструмент, неоднократно демонстрировала свою эффективность. В то же время, история знает множество примеров, когда один диктаторский режим побеждал другой.

В любом случае, я считаю, что диктатура в Украине свела бы к нулю цели и идеи, за которые мы боремся, за которые воюем против агрессора сегодня. К тому же, как юрист я уверен, что все процессы в государстве должны происходить в соответствии с Конституцией и законами. Их главенство – гарантия будущего Украины. Поэтому, даже если мы допустим эффективность диктатуры, нам она совершенно точно не подходит, – говорит нардеп.

Также политик добавил, что граждане демократических стран в войнах защищают, прежде всего, свои права и свободы. Принимая во внимание украинский менталитет и нашу историю, нардеп уверен, что Украина и демократия – это неотъемлемые вещи и друг без друга существовать не могут.

Между тем, Россия все больше погружается в диктатуру на всех уровнях государственного правления: военном, политическом, социальном. На днях россияне в очередной раз "проглотили" акт самоназначения Владимира Путина президентом. "Нарисовав" диктатору рекордные 87,28% поддержки избирателей, Кремль обрек граждан РФ еще на 6 лет бесправия и репрессий. Если Путину удастся удержаться в кресле до следующих выборов, его общий срок правления составит 30 лет.