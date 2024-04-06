Якісь дивні "союзники": Стефанішина назвала дві країни, які реально заважають вступу України до НАТО

США та Німеччина проти України в НАТО, оскільки це вже не балачки, а необхідність приймати реальні рішення

Тільки дві країни, які вважаються союзниками та партнерами України, насправді категорично проти вступу нашої країни до НАТО. Це Сполучені Штати та Німеччина, які щосили пручаються наданню Україні офіційного запрошення на вступ в Альянс.

Про це сказала віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі Національного телемарафону. За її словами, оскільки інформація про спротив США та Німеччини виплила назовні, тепер Вашингтон та Берлін намагаються відвести від себе увагу, киваючи на інших скептиків, думка яких насправді нічого не значить.

"Формат запрошення запропонувала сама Україна як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключовою є позиція саме цих двох країн", – сказала вона.

Також Стефанішина додала, що США та Німеччина проти України в НАТО, оскільки це вже не балачки, а необхідність приймати реальні рішення, на що Вашингтон та Берлін не можуть піти. Проте так просто вони це питання не поховають: Україна буде тримати у фокусі інформаційної повістки вимогу надати запрошення до НАТО стільки, скільки буде потрібно.

Тим часом генсек НАТО Столтенберг, висунув дві пропозиції щодо підтримки Україну: покласти координацію допомоги Києву не на США, а на НАТО та надати Україні протягом 5 років $100 млрд допомоги.

Таким чином він намагається "захистити Україну від Трампа" — гарантувати Києву підтримку Заходу в разі, якщо колишній президент США Дональд Трамп знову буде переобраний у листопаді.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО обговорюють варіант поступок Києвом територій Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом України до Альянсу. Проте цей сценарій не розглядають під час офіційних дискусій.