Какие-то странные "союзники": Стефанишина назвала две страны, реально мешающие вступлению Украины в НАТО

США и Германия против Украины в НАТО, поскольку это уже не болтовня, а необходимость принимать реальные решения

Только две страны, считающиеся союзниками и партнерами Украины, действительно категорически против вступления нашей страны в НАТО. Это Соединенные Штаты и Германия, которые вовсю сопротивляются предоставлению Украине официального приглашения на вступление в Альянс.

Об этом сказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире Национального телемарафона. По ее словам, поскольку информация о сопротивлении США и Германии выплыла наружу, теперь Вашингтон и Берлин пытаются отвлечь внимание, кивая на других скептиков, мнение которых на самом деле ничего не значит.

"Формат приглашения предложила сама Украина, это юридическая гарантия вступления в НАТО. Оно на повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран", – сказала она.

Также Стефанишина добавила, что США и Германия против Украины в НАТО, поскольку это уже не разговор, а необходимость принимать реальные решения, на что Вашингтон и Берлин не могут пойти. Однако так просто они этот вопрос не похоронят: Украина будет держать в фокусе информационной повестки требование предоставить приглашение в НАТО столько, сколько потребуется.

Тем временем генсек НАТО Столтенберг выдвинул два предложения по поддержке Украины: возложить координацию помощи Киеву не на США, а на НАТО и предоставить Украине в течение 5 лет $100 млрд помощи.

Таким образом, он пытается "защитить Украину от Трампа" — гарантировать Киеву поддержку Запада в случае, если бывший президент США Дональд Трамп снова будет переизбран в ноябре.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в Альянс. Однако этот сценарий не рассматривается в ходе официальных дискуссий.