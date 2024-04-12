У США нет плана "Б" для помощи Украине: разочарование среди союзников стремительно растет

Тем временем Белый дом пытается переложить обязанность поддерживать Украину на союзников в Европе.

Разочарование администрацией президента США Джозефа Байдена активно растет как среди республиканцев в Конгрессе США, так и среди союзников в Европе – из-за задержки финансирования Украины в ее войне против российских террористов. На Западе растут сильные опасения, что на фоне полной беспомощности Белого дома и бездействия Конгресса российские террористы могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. Именно они отметили, что плана "Б" для оказания помощи Украине у Белого дома просто нет – единственный вариант, это 60 млрд долларов США, которые до сих пор заморожены в Конгрессе из-за трамписта Майка Джонсона.

Поскольку Белый дом не способен заставить конгрессменов оперативно принять пакет помощи Украине, администрация Байдена начала кивать в сторону европейских союзников, поскольку сейчас они, по мнению Белого дома, должны помогать Украине – в частности, сказал один из чиновников, Европа должна прекратить тормозить вопрос с изъятием хотя прибыли от замороженных российских активов и использовать ее на оказание помощи Киеву. А другой источник издания заявил, что Европа должна отреагировать на просьбу Украины усилить ее противовоздушную оборону: европейцы должны передавать Киеву системы Patriot и ракеты к ним из собственных запасов.

При этом представитель Совета национальной безопасности США сказал, что Конгресс должен принять меры для принятия помощи. А еще в марте главный архитектор "деэскалации", советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что говорить о плане "Б" уже поздно — а одобрение Конгресса, добавил он, заняло слишком много времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Конгресс США еще с прошлой осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат США наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд нашей стране. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он потребовал, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.