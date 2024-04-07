Інфіковані путінською пропагандою: республіканець Маккол поскаржився на своїх сопартіців у Конгресі США

Конгресмен заявив, що консервативні ЗМІ в США ретранслюють пропаганду росіян

Неабияка частина Республіканської партії США, схоже, знаходиться під значним впливом російської пропаганди. Фактично, путінські наративи буквально "інфікували" дуже багатьох республіканців і це вже дуже помітно.

Про це заявив конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол в інтерв'ю Puck News, пише американське видання The Washington Post. Маккол вважає, що в цьому винні консервативні американські ЗМІ, які фактично ретранслюють російські пропагандистські наративи.

"Є ще кілька нічних розважальних шоу, які, схоже, крутять, як мені здається, російську пропаганду — і вона майже ідентична тому, що говорять у росЗМІ, у нашому ефірі… Я маю на увазі людей, які читають різні видання, присвячені теоріям змови, які просто не відповідають дійсності, і вони фактично моделюють російську пропаганду", – сказав він.

На питання журналістів, про яких саме республіканців йде мова, Маккол відмовився відповідати напряму. Проте конгресмен зробив натяк, сказавши, що це і так зрозуміло.

Прикладів трампістів, інфікованих російською пропагандою, у Конгресі багато. Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня спікер Палати представників, трампіст Майк Джонсон обіцяє поставити на голосування питання щодо фінансової допомоги Україні, але після того, як Конгрес повернеться з двотижневої перерви. До цього він довгий час блокував надання допомоги.

Українка за етнічним походженням, конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц заявила про те, що не голосуватиме за сенатський пакет допомоги для України. Запропонований Сенатом пакет передбачає фінансову допомогу у розмірі 60 млрд доларів.

А одна з найскандальніших конгресменок, геть "зашкварена" трампістка Марджорі Тейлор Грін намагається зірвати надання допомоги Україні, погрожуючі ініціювати питання про відставку Майка Джонсона. Втім, Джонсону вже дали зрозуміти, що можуть захистити його від "зашквареної", але є умова, яку він повинен виконати.