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Блог на YouTube, лоббирование и зарубежные поездки в войну. Чем запомнился "слуга" Куницкий за пять лет в Раде

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Александр Куницкий
Александр Куницкий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пока Рада закрыта для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, которые просидели в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансов.

Сегодня рассказываем о 40-летнем "Слуге народа" из Запорожья Александре Куницком, также известном как видеоблогер-ативист под никнеймом ZPsanek.

Краткое досье

Избрался в Раду в 2019 году по округу №169 (Харьков) от "Слуги народа" как беспартийный. В ноябре 2019 стал членом партии.

Александр Куницкий
Александр Куницкий

Сейчас член фракции "Слуга народа" входит в комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Эффективность

Активность в парламенте с 2019 по 2024 год
Активность в парламенте с 2019 по 2024 год

В 2020 году воздержался при голосовании за "антиколомойский законопроект" о регулировании банков.

В 2021 году НАПК составило несколько протоколов из-за возможного лоббирования бизнеса. Отправлял официальные депутатские обращения, представлявшие частный интерес, в разные учреждения в интересах компании, в частности в ДБР, ДТЭК "Киевские электросети", следователей ГФС, расследовавших уклонение фирмы от уплаты налогов. Кроме того, рассылал обращения в разные учреждения, продвигая интересы связанного с ним бизнеса. Выяснилось, что речь шла о харьковской группе компаний "Автоэнтерпрайз" (занимаются электромобилями).

В 2023 году был одним из нардепов, проваливших поправку о немедленном открытии деклараций.

Или обеднел/обогатил

Ходит пешком. По крайней мере, в декларации за 2023 год никаких автомобилей не было указано. В начале депутатской карьеры ездил на электрокаре Nissan Leaf 2013 выпуска, который арендовал у группы компаний "Автоэнтерпрайз", бывшая жена арендовала BMW i3 2015 выпуска.

Новая недвижимость. В конце 2022купил квартиру с паркоместом в Одессе.

Стал зарабатывать меньше. За 2023 год заработал 592 тыс. грн, имеет 120 тыс. долларов наличными и 136 тыс. грн на банковском счету. Хотя в 2019 году заработал в несколько раз больше: 3,8 млн грн (161 тысяча долларов).

В то же время в декларации не указана Елена Куницкая, с которой Александр расстался 21 июля 2022 года.

Как показал себя в медиа

В марте 2024 года "Схемы" обнаружили, что завод с орбиты Куницкого поставлял зарядные станции для электрокаров в оккупированный Крым. Харьковское предприятие Autoenterprise, принадлежащее помощнику нардепа Дмитрию Никонову, заключило контракт с крымским бизнесменом.

Александр Куницкий
Александр Куницкий

Годом ранее Куницкий попал в скандал из-за поездки за границу. Он получил согласование Верховной Рады на выезд в течение пяти дней в командировку, но пробыл за границей почти три недели. Куницкий был откомандирован в Израиль, но был замечен в аэропорту американского штата Флорида.

Александр Куницкий
Александр Куницкий

Продолжал вести канал в YouTube, где имеет никнейм ZPSanek и 1,57 млн подписчиков. Его контент — это видео о колл-центрах (кстати, это именно он с Артемом Дмитруком избил мужчину возле колл-центра), работу МРЭО, перепалки с полицией и т.д.

До избрания попал в скандал с "русским" Крымом. В конце июля 2014 года Куницкий приехал в аннексированный полуостров. Там он не только не критиковал оккупационные власти, но и положительно освещал деятельность местных ДПС-ников.

Ранее "Телеграф" писал, что одиозный "слуга народа" Куницкий попал в ДТП под Киевом.

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#Верховная Рада #Депутат #КакойТыНардеп