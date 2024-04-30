Генератор дивних законів. Чим запам’ятається за п’ять років у Раді Георгій Мазурашу

Поки Рада зачинена для преси, підглядаємо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Цього разу розглянемо автора законодавчих дивацтв Георгія Мазурашу. За час роботи в Раді 53-річний політик встиг подати сотні правок і став співавтором сотень законопроєктів, які здобули скандальну репутацію.

Досьє

У 2019 році був обраний до Ради від 203 округу (Чернівецька область) від партії "Слуга народу" як безпартійний.

Виступ Георгія Мазурашу у Верховній Раді

До обрання зробив кар’єру журналіста, був керівником "Чернівці-інфо", працював у виконкомі Чернівецького відділення Національного олімпійського комітету.

Член фракції "Слуга народу", але з партії вийшов у лютому 2024 року.

Ефективність роботи в Раді

Активний у поданні законопроєктів, але вони не набирають потрібної кількості голосів. Отримав репутацію "депутата-графомана" та генератора дивних законів. Ось що ми маємо на увазі:

став співавтором понад 500 законопроєктів.

Замість декриміналізації порно пропонував посилити відповідальність: штраф 85 тис. грн чи 12 років за ґратами.

Подав 374 правки (це найбільше серед нардепів) в законопроект по мобілізації.

Пропонував запровадити щоденну молитву за деокупацію України.

Зареєстрував законопроєкт про штрафи за "пропаганду гомосексуалізму".

Пропонував саджати в тюрму українців на 5-7 років за критику влади.

Хотів дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про чоловіків від 18 до 60 років та передавати в ТЦК.

Запропонував заборонити продаж алкоголю та цигарок у магазинах, які торгують продуктами харчування.

Пропонував ввести "відкуп" від мобілізації для виїзду за кордон (13 000 грн.)

Пропонував розстрілювати дезертирів, які відмовлялися йти у наступ.

Активність у парламенті з 2019 по 2024 рік

Чи збіднів/збагатів

Родина нардепа орендує будинок у Броварах під Києвом та володіє нерухомістю у Чернівцях (квартира та будинок).

За час перебування у Раді у депутата з’явився скромний автомобіль Dacia Sandero 2008 року випуску. Також нардеп трохи збільшив запаси кешу: якщо у 2019 у нього було лише 50 тис. грн та 27 тис. доларів, то у 2023 він вже мав 49 тис. грн готівкою та 151 тис. у банку, 27 тис. доларів, дружина Ольга мала 2 тисячі євро.

Dacia Sandero 2008 року

При цьому зараз депутат заробляє більше, ніж до потрапляння у парламент: 663 тисячі гривень порівняно з 245 тисячами (за рік).

Чим ще запам’ятався

Ще до потрапляння в парламент Мазурашу потрапив у скандал після фрази про "приєднання Сходу до Росії".

Мазурашу розмірковував про схід України і Росію

У 2023 році обізвав колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова брехливим і фальшивим чиновником.

Також "Телеграф" розповідав, як нардеп Мазурашу потрапив у скандал разом з одіозним Миколою Тищенком через дискусію у соцмережі щодо демократії в Україні. Мазурашу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив запитання, чи можливий рух до демократії, коли влада ставиться до громадян, "як до рабів". Коментар під цим постом залишив Тищенко. Він написав, що "демократії не існує — це міф". У відповідь йому Мазурашу зазначив, що не зовсім погоджується з такою тезою.