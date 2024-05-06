Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" пояснив, на чому слід зосередитись напередодні саміту

Останнім часом активізувалася тема саміту миру у Швейцарії, до якого ще понад місяць. Хотів би застерегти від надмірних очікувань.

Логіка міжнародних відносин та логіка загроз, спричинених російсько-українською війною, така, що завершити все просто зборами десятків керівників держав чи їхніх дипломатичних представників – неможливо.

Наскільки я розумію логіку українського керівництва, воно розраховує створити коаліцію щодо підтримки формули миру Володимира Зеленського.

Але не всі десять пунктів цього плану будуть підтримані всіма, а тим більше втілені в життя. Кожна держава має свої інтереси. Зокрема – у посередництві під час досягнення миру між Україною та Росією.

Слід серйозно готуватись до проведення цього саміту. І імплементації його рішень. Понад місяць до початку зустрічі – це значний термін. Українські дипломати та наші західні партнери мають зробити все, щоб саміт пройшов плідно. Але, на жаль, не все зараз залежить безпосередньо від нас.