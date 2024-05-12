Не завершить війну, але...: Шольц висловився про Саміт миру у Швейцарії

З цього можна було б розвивати далі, вважає канцлер ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц бачить можливості у запланованому на наступний місяць саміт щодо України. Він також хоче, щоб країни з Аравійського півострова, Індії, Південної Африки, Бразилії були присутні на концеренції.

Про це він сказав під час дискусії, організованої Redaktionsnetz Deutschland (RND) у Потсдамі. Повідомляє Tagesschau.

"Навіть якщо там поки що не буде обговорюватися основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", – зазначив Шольц.

"З цього можна було б розвивати далі", – додав він.

Шольц також висловив сподівання, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай також візьмуть участь у саміті.

"Я дуже хочу, щоб країни з Аравійського півострова, Індії, Південної Африки, Бразилії і, якщо це можливо, Китай також були там", – додав канцлер.

Що відомо про саміт миру

У Швейцарії офіційно підтвердили дату проведення мирного саміту щодо України. Він відбудеться в середині червня, а саме 15-16 числа у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку). У зустрічі планують взяти участь від 80 до 100 країн, здебільшого з Глобального Півдня. На перший Глобальний саміт миру РФ запрошувати не будуть. Проте у Зеленського не виключають, що представників РФ можуть запросити на другий саміт. У Кремлі назвали безглуздим саміт миру. Прессекретар Путіна каже, що конференція у Швейцарії по Україні явно "не націлена на результат", без участі Росії не можна говорити про серйозні очікування.

Там обговорять три основні питання щодо України. Все, що союзники підтримають, розроблятиметься та реалізовуватиметься надалі. Ці питання: енергетична та ядерна безпека, далі питання вільного судноплавства та обміну. Це гуманітарний трек із двома підпитаннями: обмін всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії.

Володимир Зеленський каже, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру і вже навіть мають план, як це зробити.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія хоче зірвати саміт світу у Швейцарії. Володимир Зеленський розкрив план росіян