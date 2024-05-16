Росія вже намагається зірвати саміт по Україні: політолог розповів, що готує РФ

Нас чекає серйозне дипломатичне протистояння на всіх рівнях

Росія, попри всі свої заяви, ставиться до Глобального саміту миру дуже серйозно. Саме тому намагається його зірвати, зменшити кількість учасників, зменшити власне вплив цієї зустрічі.

Про це "Телеграфу" розповів викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук. За його словами, країна-агресорка розуміє, що наразі йде ключова дипломатична битва за те, чиє бачення завершення війни та приходу миру стане домінівним, базовим для будь-яких подальших домовленостей.

При цьому позиція України, викладена президентом Володимиром Зеленським, зрозуміла. Переговорну позицію має сформувати велика коаліція держав до будь-яких зустрічей представників Києва та Москви. Ці країни надалі виступатимуть як суб’єкт будь-яких домовленостей з РФ і гарантами їх виконання.

"Бо всі знають ціну домовленостей з росіянами. Ми пам’ятаємо ті ж самі Мінські угоди, які в результаті призвели до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме тому ми прагнемо створити для себе відповідну дипломатичну базу для майбутнього переговорного процесу", – пояснює політолог.

За його словами, Росія намагається цьому всіляко протидіяти. Різними шляхами.

"Чиниться прямий політичний та економічний тиск на потенційних учасників. Насамперед йдеться про держави Глобального Півдня, на частину з яких РФ має суттєвий вплив. І дає зрозуміти, що на саміті у Швейцарії їм робити нічого. Паралельно з цим країна-агресорка намагається дискредитувати українську мирний план. Робиться це шляхом появи безлічі нібито альтернативних планів, концепцій, думок тощо", – наголошує Петро Олещук.

Політолог акцентує, що Росія різко активізувала дискусію навколо китайського т. зв. "мирного плану". Його нахвалюють, сподіваючись на підтримку свого найвпливовішого союзника. Саме через це Путін днями заявив, що повністю підтримує китайський план. Фактично переводячи ситуацію у змагання мирних концепцій.

"Немає сумнівів, що протягом місяця, що залишився до саміту у Швейцарії, на нас чекає серйозне дипломатичне протистояння на всіх рівнях. Ми намагатимемося зробити зустріч максимально представницькою, з якимись конкретними рішеннями за підсумками. Хоча зрозуміло, що саміт цей – установчий", — каже Петро Олещук.

Політолог вважає, що буде продовження у вигляді серії самітів. Позиція Росії, намагатися все зірвати і перекрутити, може не змінитись. Тому цю битву Україні обов'язково потрібно виграти.

Більше про рухи навколо переговорного процесу, а також чого очікувати в найближчому майбутньому читайте у матеріалі "Телеграфу": Місяць до саміту миру: як ідуть і до чого можуть призвести дипломатичні битви.

Раніше "Телеграф"писав, що Китай провів переговори щодо України з країнами Глобального Півдня.