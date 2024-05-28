Путин снова грезит "иностранными наемниками", потерями НАТО и планами поляков на Украину: подробности

"Наемники" обслуживают высокоточное оружие

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что в Украине присутствуют иностранные наемники. Ранее лидер РФ также рассказывал о нацистском режиме в Украине. Сегодня же диктатор с уверенностью заявил о том, что в эфире, вероятно речь о военной связи, россияне неоднократно слышали английский, французский и польский языки.

Об этом российский лидер заявил в комментарии журналистам во время подхода прессы в аэропорту Ташкента. Подчеркнул, что под "наемниками" скрываются иностранные инструкторы.

"В Украине есть наемники, мы об этом знаем хорошо. Здесь ничего нового нет. Военные сейчас в Украине говорят, что они могут появиться… Так они там уже давно есть, мы слышим, в эфире слышим то английскую, то французскую, польскую речь. Мы знаем, что они там есть", — сказал Путин.

По мнению российского диктатора, всю иностранную технику, в частности высокоточное оружие большой дальности, которое Украине предоставляют союзники, обслуживают исключительно иностранные инструкторы.

"А кто всем этим оружием управляю, кто обслуживает? Ну конечно инструкторы, под видом наемников. Вот и все. Они есть и несут потери", — подчеркнул российский диктатор.

Также по мнению Путина, заявления о том, что в Украине могут появиться военные НАТО, связаны с тем, что странам-союзницам якобы все сложнее скрывать значительные потери среди своих военных. В то же время, как заявил российский лидер, если в Украину зайдут иностранные наемники из разных стран, все они потом уйдут, кроме одних — поляков.

"Польские власти заявляют о том, что они направят свой контингент в Украину… Мы слышим польский язык, там много наемников из Польши. Если, скажем, зайдут какие-то европейские контингенты вместе с поляками… другие уйдут, поляки — никогда. Это очевидно. Для меня, по крайней мере, точно. Возможно, я ошибаюсь, но вряд ли», — продолжил Путин.

В заключение российский диктатор заявил, что россияне в любом случае продолжат поступать так, как считают нужным, независимо от того, кто будет находиться на территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российский социолог Эйдман проанализировал поведение Путина. В частности, речь идет о провокациях с ядерными учениями и территориальными угрозами в Балтийском регионе.