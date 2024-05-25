"Метод батога та пряника для Заходу": російський соціолог Ейдман про поведінку Путіна

Путін розуміє, що зараз не досягне жодного прориву у війні, зазначив він

Російський диктатор Володимир Путін 23 травня ввечері раптово прибув з візитом до Білорусі. Ймовірно, російсько-білоруська зустріч відбувається в рамках чергового витка шантажу Росії проти Заходу. Зокрема, йдеться про провокації із ядерними навчаннями та територіальними погрозами у Балтійському регіоні.

Детально про те, чого чекати від візиту Путіна до Білорусі читайте в статті "Телеграфа": Що задумали Путін та Лукашенко, і до чого тут Янукович

"З одного боку, Кремль посилає через Захід, те саме Reuters (публікація про те, що Путін нібито готовий зупинити війну проти України. — Ред.), сигнали про те, що вони готові заморозити війну, а з іншого боку — займається шантажем. Тобто метод батога та пряника намагається для Заходу представити", — пояснив російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман.

Він додав, що Путін розуміє, що він зараз не досягне жодного прориву у війні, попри всі свої спроби. Ймовірно, він з одного боку намагатиметься залякувати Захід, щоб той боявся допомагати Україні, а з іншого, можливо, спробує отримати якійсь перепочинок, щоб краще підготуватися до подальших військових дій.

"Або просто спробує таким чином змусити Захід менше допомагати Україні, щоб схилити її до цього нібито перемир'я, яке насправді абсолютно міфічне і не може відбутися. Це все політичні ігри в рамках ядерного та іншого військового шантажу, яким займається Путін щодо Заходу", — наголосив Ігор Ейдман.

Як розповідав "Телеграф", Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі у Білорусі заявили, що український президент Володимир Зеленський нібито не є легітимним і обговорювати з ним закінчення війни немає сенсу. Разом із тим, кремлівський диктатор заговорив про переговори з Україною.