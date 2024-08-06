"Серйозних наслідків не буде": в Раді прокоментували розрив дипвідносин України та Малі

Більшість країн Африки та Півдня не визнає псевдоуряд Малі, який прийшов до влади через військовий переворот

Рішення проросійського самопроголошеного "перехідного уряду" Малі розірвати дипломатичні стосунки з Україною не буде мати для Києва жодних серйозних наслідків. Хунту, яка загніздилася у Малі та діє під контролем російських терористів, не поважають навіть серед країн Африки.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі Інтерфакс-Україна. Він нагадав, що навіть усталених відносин між двома країнами зараз немає.

"Серйозних наслідків не буде, оскільки якихось усталених відносин між Малі та Україною на сьогоднішній день немає", – запевнив нардеп.

При цьому, додав Мережка, дії "уряду" Малі не вплинуть на відносини України з країнами Глобального Півдня. Причина проста – переважна більшість з них навіть не визнає цей псевдоуряд, який прийшов до влади через військовий переворот.

"Річ у тім, що в Малі стався військовий переворот, який засудило ООН. Наразі у цій країні перебуває військова хунта, яка загалом не користується повагою серед країн Африки та держав Глобального Півдня", – пояснив Мережко.

Нагадаємо, що не так давно повстанці-туареги в Малі розгромили спільну колону урядових військ та вагнерівців. Десятки російських найманців було вбито та поранено. Також багато з них було взято в полон.

Згодом "Телеграф" повідомив, що повстанці-туареги з Малі запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Це має стати жестом підтримки та солідарності з українцями.

Після цього так звані "уряди" двох африканських країн, Малі та Буркіна-Фасо, оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною нібито через "підтримку міжнародного тероризму" та "неонацизм" української влади. Пікантність у тому, що обидва "уряди" не є легітимними, до влади прийшли через військові перевороти, влаштовують теракти проти власного народу та національних меншин, утримуючись при владі завдяки підтримці російських терористів та китайських комуністів.