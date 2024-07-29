Російський журналіст Олександр Невзоров про те, чи стане розгром у Малі смертельним ударом по ПВК Вагнер

Туареги, які покришили африканський легіон "вагнера", натякнули на свої симпатії та зв’язки, піднявши український прапор. Африканський розгром "вагнерів" поставив другий хрест на репутації цього формування. Цей хрест такий же жирний, як і перший*. Але він не стане могильним.

Скільки ще потрібно ганьби, щоб остаточно поховати "вагнер", сказати поки що важко. Річ у тому, що "пригожинське дитятко" стало головною деталлю сучасної міфології Росії. Печерна свідомість росіян тут же зробила своїм ідеалом братерство безмежників-головорізів, убивць та зеків.

"Вагнер" став справжньою національною гордістю росіян і майже релігією. Всі "викриття", як відрізання голів і рук, розстріли мирних, дроблення голів кувалдами, поїдання "кривавих хох**цьких сердець", вирізаних у полонених, не тільки не скомпрометували "братство вбивць", але задерли до небес його популярність.

Як з’ясувалося — саме "це" росіяни найбільше люблять. Діти в Росії грають у "вагнерів", а естрадна, літературна та наукова еліти — відверто "тягнуться" від банди безмежників.

Тут нічого не вдієш: у 99% росіян паралогічна (дефектна у своїх передумовах, доказах, іноді в причинних співвідношеннях. — Ред.), первісна свідомість. У ньому людожерство та вдала підлість — гідності, а не вади.

Справа ще й у тому, що вся офіційна пропаганда за всі роки війни так і не зуміла склепати образ "героя". Будь-які "махрютки", навіть обвішані зірками "героїв Росії", не "зайшли" і навіть не запам’яталися.

Африканська різанина, де "люди в капцях" вагнерів передушили, як курей — серйозний удар по символу та міфу. Серйозний, але ще не смертельний.

* Першим "хрестом" стала нездатність банди помститися за смерть ватажка.

Джерело: пост Невзорова в Telegram