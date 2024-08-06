"Серьезных последствий не будет": в Раде прокомментировали разрыв дипотношений Украины и Мали

Большинство стран Африки и Юга не признают псевдоправительство Мали, которое пришло к власти из-за военного переворота.

Решение пророссийского самопровозглашенного "переходного правительства" Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной не будет иметь для Киева никаких серьезных последствий. Хунту, которая угнездилась в Мали и действует под контролем российских террористов, не уважают даже среди стран Африки.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в комментарии "Интерфакс-Украина". Он напомнил, что даже устоявшихся отношений между двумя странами сейчас нет.

"Серьезных последствий не будет, поскольку каких-то устоявшихся отношений между Мали и Украиной на сегодняшний день нет", – заверил нардеп.

При этом, добавил Мережко, действия "правительства" Мали не повлияют на отношения Украины со странами Глобального Юга. Причина проста – подавляющее большинство из них даже не признают это псевдоправительство, которое пришло к власти после военного переворота.

"Дело в том, что в Мали произошел военный переворот, который осудила ООН. В настоящее время в этой стране находится военная хунта, которая вообще не пользуется уважением среди стран Африки и государств Глобального Юга", – пояснил Мережко.

Напомним, что недавно повстанцы-туареги в Мали разгромили общую колонну правительственных войск и вагнеровцев. Десятки российских наемников были убиты и ранены. Также многие из них были взяты в плен.

Впоследствии "Телеграф" сообщил, что повстанцы-туареги из Мали предложили передать пленных вагнеровцев Украине. Это должно стать жестом поддержки и солидарности с украинцами.

После этого так называемые "правительства" двух африканских стран, Мали и Буркина-Фасо, объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной якобы из-за "поддержки международного терроризма" и "неонацизма" украинской власти. Пикантность в том, что оба "правительства" не легитимны, к власти пришли через военные перевороты, устраивают теракты против собственного народа и национальных меньшинств, удерживаясь у власти благодаря поддержке российских террористов и китайских коммунистов.