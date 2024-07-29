Завадила погода? ПВК "Вагнера" ​​визнала бійню в Малі і спробувала безглуздо виправдатися

Бойовики заявляють, що вели бої із повстанцями протягом п’яти днів

У російській ПВК "Вагнер" підтвердили розгром свого загону в Малі, який потрапив у засідку туарегів. Там сухо назвали різанину своїх солдатів "втратами" і поскаржилися на погоду.

Про це повідомляється в офіційному каналі найманців у Telegram. Бойовики заявляють, що вели бої з повстанцями упродовж п’яти днів і їм нібито вдавалося їх стримувати, проте в справу втрутилася піщана буря.

Терористи з "Вагнера" поскаржилися, що негода дозволила туарегам перегрупуватися та "наростити свою чисельність до 1000 осіб". Російська ПВК нібито навіть відправляла підкріплення до того району, але воно не допомогло.

"Радикали" збільшили кількість масованих атак, скориставшись важким озброєнням, БПЛА та шахід-мобілями, що спричинило втрати з боку ПВК "Вагнер" та солдатів FAMa", — йдеться в повідомленні.

У ПВК "Вагнер" також підтвердили, що разом зі своїми бійцями загинув і їхній командир — найманець Сергій "Пруд" Шевченко.

Нагадаємо, в Республіці Малі колона російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапила у засідку. Повстанці-туареги у прикордонному місті Тінзауатен поранили та вбили десятки найманців ПВК, у тому числі ліквідували відомого російського пропагандиста та автора російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".

Раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року в Африці розбився військовий літак із найманцями ПВК "Вагнера". Під час приземлення літак не зміг загальмувати.