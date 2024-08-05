The Times: ГУР готувало напад на "Вагнер" у Малі з минулого року

Росіянам в Африці більше не буде спокою

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов планував напад на найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" ще з 2023 року. Українські інструктори працювали з повстанцями-туарегами, які нещодавно розбили групу росіян.

Про це повідомляє The Times з посиланням на документи Агентства нацбезпеки США. За даними видання, українські розвідники також навчали туарегів на території України.

Буданов планував напад на ПВК Вагнер у 2023 році

У ГУР націлились на закордонні місії російських найманців з минулого року. Розвідники також вчили туарегів користуватись безпілотниками. Тренування з дронами нібито відбувались в Україні.

Нагадаємо, туареги влаштували засаду для ПВК "Вагнер". Російські найманці перебували на території Малі для підтримки проросійського уряду. 25 та 26 липня повстанці пошкодили вертоліт найманців та взяли у полон понад десяток росіян. Були й загиблі. Туареги розповіли, що за три дні бойових дій вони ліквідували 84 вагнерівців та 47 малійських військовослужбовців.

Повстанці вирішили зробити подарунок Україні. Вони повідомили про готовність передати полонених вагнерівців.

"Телеграф" писав, що проросійський уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною. Таке рішення прийняла ще одна африканська країна.