Маск попросився в команду Трампа, якщо той переможе на виборах: якою була відповідь

Кандидат у президенти з ентузіазмом сприйняв його пропозицію

У разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США американський мільярдер Ілон Маск хотів би приєднатися до роботи його адміністрації. Про це він сказав під час інтерв’ю з Трампом, яке представив як "розмову" з ним.

"Я думаю, що було б чудово мати комісію з ефективності влади, яка б розглядала ці питання та гарантувала, що гроші платників податків, зароблені платниками податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти у такій комісії", — сказав Маск, чиї слова цитує CNN.

Трамп з ентузіазмом сприйняв його пропозицію, заявивши, що був би "дуже радий", якби Маск приєднався до роботи в його адміністрації. Кандидат у президенти сказав, що Маск є "чудовим економістом", маючи на увазі заходи щодо скорочення видатків, які мільярдер здійснив у своїх компаніях.

Нагадаємо, у цій же розмові Трамп сказав, що у разі своєї перемоги на виборах сподівається знову порозумітися з президентом США Володимиром Путіним. Він назвав диктатора "хорошим переговорником" і заявив, що глибоко розуміє таких лідерів як Путін та Кім Чен Ин. На думку кандидата в президенти США, вони з недовірою ставляться до нинішнього керівництва Штатів, включаючи як президента Джо Байдена, так і кандидата від демократів Камалу Гарріс.

Як повідомляв "Телеграф", британський прем’єр-міністр Кір Стармер розкритикував заяву американського підприємця Ілона Маска. Бізнесмен висловився про початок громадянської війни у Великій Британії, а Стармер зазначив, що таким заявам "немає виправдання".