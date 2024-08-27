Дмитрука можуть позбавити мандата? Стефанчук назвав умови (відео)

Питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату здійснюється на підставі семи пунктів, які передбачено у 81 статті Конституції

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував втечу народного депутата Артема Дмитрука, проти якого порушено два кримінальні провадження, в Україні. За його словами, питання про позбавлення Дмитрука мандату буде розглядатися згідно з вимогами Конституції України.

"Народний депутат Дмитрук в жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили. Людина здійснила цей акт. Наскільки я проінформований, відомості про це вже внесені до державного реєстру кримінальних проваджень, здійснюється розслідування, і за його результатами будуть прийматися рішення, в тому числі, в українському парламенті", — заявив Стефанчук на Форумі "Україна 2024. Незалежність".

Він наголосив, що питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату здійснюється на підставі семи пунктів, які передбачено у 81 статті Конституції. Якщо будуть підстави, за парламентом "затяжок" не буде, додав Стефанчук. Він пояснив, чому у питанні позбавлення Дмитрука мандату важливо діяти за нормами Конституції.

"Тому що всі попередні позбавлення депутатів їхніх мандатів, вони відбувалися в повній відповідності до Конституції, і ми спокійні, навіть, після того, як народний депутат Медведчук, зрадник України, подав позов проти Верховної Ради України", — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, 25 серпня, в Офісі Генпрокурора повідомили про оголошення підозри чинному депутату України Артему Дмитруку. За даними слідства, в Одесі він напав на правоохоронця й намагався забрати в нього зброю. Крім того, нардеп напав на військовослужбовця в Києві, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Того ж дня стало відомо, що Дмитрук виїхав за кордон. Як повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник ДПСУ Андрій Демченко, ДБР повідомило про порушення кримінальної справи за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Сам Дмитрук раніше заявляв, що підозру йому не вручали.

Як повідомляв "Телеграф", Дмитрук заявив, що у Європі членів його родини нібито намагалися викрасти. Йдеться про дружину, матір та двох дітей.