Одразу три міністри хочуть звільнитись: що з ними буде далі

ВР ще має розглянути їхні заяви

У вівторок, 3 вересня, троє українських міністрів написали заяви на звільнення. Також вирішив покинути свою посаду голова Фонду державного майна.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, до парламенту надійшли заяви про відставку від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна;

міністра юстиції України Дениса Малюськи;

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Читайте також:

Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Віталія Коваля. Стефанчук наголосив, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що Малюська буде просто звільнений. На думку нардепа, після цього Мін'юст очолить віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Крім того, за словами Железняка, Мінекології може очолити Світлана Гринчук. Вона раніше обіймала посаду заступниці міністра енергетики.

Нардеп також наголосив, що Камишін піде на підвищення. Проте Железняк не знає, що далі буде з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

"По Ковалю чув (поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки", — зазначив нардеп.

Своєю чергою Камишін підтвердив, що написав заяву на звільнення з посади міністра. Він також повідомив, де планує працювати далі.

"Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній раді. Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", — зазначив Камишін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Банковій розглядають нового кандидата на міністра інфраструктури. Наші джерела повідомили, що на цю позицію претендує голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, кадрові перестановки знову наближаються до Офісу президента. Найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму.