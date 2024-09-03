"Велике перезавантаження": в Раді повідомили, скільки посадовців Кабміну втратять посади

Фракція СН проведе спеціальне засідання

Цього тижня можна чекати велике перезавантаження уряду. Понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнають змін.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, у середу, 4 вересня, очікується "день звільнень", а у четвер, 5 вересня — "день призначень".

Водночас нардеп наголосив, що остаточний перелік змін буде визначений на засіданні фракції 4 вересня. Він закликав слідкувати тільки за офіційними новинами.

Нагадаємо, 3 вересня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції України Денис Малюська, а також міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець надіслали до Верховної Ради заяви про відставку. Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Банковій розглядають нового кандидата на міністра інфраструктури. Наші джерела повідомили, що на цю позицію претендує голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, кадрові перестановки знову наближаються до Офісу президента. Найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму.