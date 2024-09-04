Став шостим: очільник МЗС Кулеба написав заяву про відставку

Високопосадовець наразі ніяк не прокоментував своє звільнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку з посади. Звернення очільника МЗС буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань Верховної Ради України.

Про це повідомив спікер парламенту України Руслан Стефанчук. Допис зробив у своєму Facebook.

"Відповідно до пункту 12, частини першої статті 85, частини другої статті 115 Конституції України, пункту 1, частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" прошу прийняти мою відставку з посади Міністра закордонних справ України", — написав Кулеба.

Дмитро Кулеба став шостим міністром, який подав у відставку. Станом на 9:20 високопосадовець ніяк не прокоментував своє звільнення.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, заяви на звільнення написали міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина та віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Також у відставку подав голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Раді анонсували "велике перезавантаження". Скільки міністрів Кабміну втратять посади розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.