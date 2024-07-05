Чи справді Зеленський планує звільнити Шмигаля? Що говорять в уряді, ОП та Верховній Раді

У списку потенційних кандидатів на заміну лише одне прізвище

Попри появу багатьох чуток щодо кадрових перестановок в Кабінеті міністрів, наразі всі зміни в уряді поставлені на паузу. Станом на початок липня Банкова всерйоз не розглядає питання звільнення прем’єра Дениса Шмигаля, говорять джерела "Телеграфу" у владних кабінетах. Але доволі непроста ситуація склалась з Кабміном взагалі.

Наразі в уряді вакантними є крісла міністрів в п'яти відомствах: Мінмолоді та спорту, Міністерстві агрополітики, Мінкультури та інформполітики, Мінветеранів, Мінінфраструктури та регіональної політики.

Для розуміння ситуації: Ростислав Карандєєв вже рік очолює Міністерство культури та інформполітики з приставкою в.о., а Матвія Бідного вже 9 місяців не призначають повноцінним головою Мінспорту (при тому, що випробувальний термін у три місяці минув ще на початку цього року).

Відсутність кадрових призначень пояснюється не лише складністю пошуку кандидатур, але й відсутністю сформованої реформи уряду, яку Шмигаль анонсував разом із президентом (детальніше про це ми розповідали тут).

Співрозмовники "Телеграфу" в ОП та уряді стверджують, що наразі на порядку денному залишається об’єднання Мінспорту з Мінкультури та інформполітики. Наразі кандидата на посаду міністра культури ще не знайшли.

Джерела в оточенні Бідного розповіли, що "все буде вирішуватись після Олімпіади". Співрозмовники уточнюють, що планується проводити соцзаміри щодо кращої організації процесу злиття.

За нашою інформацією, триває пошук кандидатів у ще два міністерства — Мінрегіональної політики та Мінінфраструктури, які після звільнення Олександра Кубракова обіцяли роз’єднати.

Серед претендентів на пост керівника Мінрегіону є прізвище чинного заступника голови ОП Олексія Кулеби. На Мінінфраструктури, як говорить депутат в керівництві СН, почали розглядати Олександра Перцовського. Наразі він обіймає посаду керівника пасажирського напряму та є членом правління "Укрзалізниці".

В коментарі "Телеграфу" Перцовський стверджує, що має інші кар’єрні плани: "Я відповідаю за пасажирські перевезення УЗ і планую продовжити працювати в цьому напрямку".

Варто зазначити, що попередній кандидат — Олексій Чернишов (голова правління "Нафтогазу") — виключений зі списку потенційних претендентів через гучний скандал із НАБУ, розповідає джерело в уряді.

Чи буде відставка Шмигаля?

Днями у ЗМІ з’явилась інформація, що Володимир Зеленський планує замінити чинного прем'єра на першу віцепрем'єрку — міністерку економіки Юлію Свириденко. Зазначимо, що це чи не єдина кандидатура, прізвище якої звучить в світлі можливої зміни прем'єра. Ба більше, один з поінформованих співрозмовників видання демонструє впевненість, що призначення Свириденко — вирішене питання. Однак джерела "Телеграфу" в оточенні президента спростовують даний інсайд.

"Після звільнення Кубракова та [голови Держагентства з відновлення Мустафи] Найєма почалась інформаційна кампанія проти Шмигаля", — розповідає співрозмовник. Подейкують, що причиною цього є нібито незавершені фінансові розрахунки уряду з відомим бізнесменом Максимом Шкілем. Останній відомий як власник компанії Autostrada, яка є одним із найбільших підрядників з будівництва захисних споруд на енергообʼєктах, а до вторгнення отримала левову частку замовлень "Великого будівництва".

Сам Шкіль відверто звинувачує Шмигаля у припиненні фінансування захисту обʼєктів енергетики третього рівня (на випадок ракетних ударів).

"Про обстріли енергетичної інфраструктури було відомо заздалегідь, але не зроблено практично нічого. Виключно через відсутність фінансування всі роботи були зупинені. Результат — країна без світла!" — стверджує бізнесмен.

Тим часом в ОП закликають не звертати на це увагу. "У нас зараз взагалі немає дискусії про зміни в уряді", — говорить співрозмовник. Джерело "Телеграфу" на Банковій говорить, що для Зеленського важливо бачити результат. Тим часом Шмигаль досить обережний, погоджує кожний свій крок.

"Але не генерує креативні рішення, яких чекає Зеленський", — пояснює співрозмовник.

Спростовують інформацію про відставку прем’єра і в Кабміні. Однак дехто з депутатів натякає, що "диму без вогню не буває".